Weihnachtszauber in Paderborn-Schloß Neuhaus ist eröffnet

Paderborn-Schloß Neuhaus

Nach ausgefallenen Weihnachtsmärkten in den beiden vergangenen Jahren ist der Weihnachtszauber am Freitag im Park in Schloß Neuhaus eröffnet worden. Noch bis einschließlich Sonntag, 4. Dezember, öffnet der Markt.

Von Rajkumar Mukherjee