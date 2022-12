Weihnachtszauber zieht Besucher nach Schloß Neuhaus 

Endlich wieder Weihnachtsmarkt: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnten die Besucher des Schloß Neuhäuser Weihnachtszaubers erneut die magische Atmosphäre dort genießen . Durch das Ambiente im und um das Schloss herum herrschte eine passende Adventsstimmung, beispielsweise geeignet für einen entspannten Plausch am Glühweinstand.

Einige Tausend Besucher hatten die Verantwortlichen für die Zeit des Weihnachtszaubers in Paderborn-Schloß Neuhaus von Freitag bis Sonntag erwartet.

Die etwa 65 Buden waren in einer langen Gasse angeordnet, in der man vom Schloss durch den Park bis hin zu einem groß aufgestellten Stern schlendern konnte. Auf dem Weg lockten den Besucher zahlreiche weihnachtliche Gerüche, interessante Angebote und selbstgebastelte Accessoires an die Stände.