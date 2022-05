Weltmeister testet Paderborner Brote

Paderborn

„Gute Qualität setzt sich durch“, davon ist Daniel Plum überzeugt. Und er muss es schließlich wissen. Als Mitglied der Deutschen Bäcker-Nationalmannschaft gewann er bereits die offizielle Weltmeisterschaft. Am Donnerstag trat der 28-jährige Fachmann aus Aachen in Paderborn nicht an die Backöfen, stattdessen war er selbst als Juror gefragt.

Von Jörn Hannemann