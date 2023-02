Weniger Geburten und mehr Sterbefälle in Paderborn

Zum ersten Mal in der Geschichte der Großstadt Paderborn weise die natürliche Bevölkerungsentwicklung damit ein negatives Ergebnis auf, teilte die Stadt Paderborn am Dienstag (21. Februar) mit. Dass die Einwohnerzahl der Stadt Paderborn im Jahr 2022 insgesamt dennoch um 2491 Personen oder 1,6 Prozent angestiegen ist, hänge stark mit den nach Paderborn geflüchteten Ukrainern zusammen.

Insgesamt habe sich das Bevölkerungswachstum gegenüber den Vorjahren noch einmal deutlich beschleunigt. In 2021 war die Zahl der Einwohner um 1147 Personen gewachsen. Die Bevölkerungszahl liegt jetzt bei 156.869 Menschen, die 150.000 wurden erstmals am 1. November 2016 überschritten.

Vor dem Angriff Russlands am 31. Dezember 1261 ausländische Personen aus der Ukraine in Paderborn, so waren es am Jahresende 2022 2069 Ukrainer. Insgesamt leben nach Angaben der Stadt zurzeit 22.578 Personen ohne deutschen Pass in Paderborn. Das sind 2630 oder 13,2 Prozent mehr als am Jahresende 2021. Der Anteil der Ausländer an der Bevölkerung betrage jetzt 14,4 Prozent (2021 = 12,9). Ebenfalls deutlich gestiegen sei die Zahl der Mitbürger aus Afghanistan um 113 auf jetzt 730 Personen. Und auch aus Rumänien (+71, jetzt 639) und Polen (+65, jetzt 1509) sind 2022 viele Menschen neu nach Paderborn gekommen. Am stärksten zurückgegangen sei die Zahl der Chinesen (-72, jetzt 716 Personen).

Natürlicher Saldo von 94 Einwohnern weniger

Dass die natürliche Bevölkerungsentwicklung negativ verlaufe, sei für viele andere Städte schon seit Jahren normal, für Paderborn ist es Premiere, betont die Stadt. Nicht nur die Geburtenzahl sei mit 1459 Babys deutlich niedriger als im Vorjahr (1559) und habe damit auch zum ersten Mal seit 2014 wieder unter 1500 Neugeborenen. Die Zahl der Sterbefälle hat mit 1553 (2021: 1383) einen neuen Höchststand erreicht und liegt damit nicht nur zum ersten Mal über 1400 Sterbefälle, sondern hat auch die 1500 erstmals deutlich überschritten. Vor allem der Dezember 2022 (173 Todesfälle) weist eine ungewöhnlich hohe Zahl an Todesfällen auf. Aus Geburten und Sterbefällen ergibt sich damit ein natürlicher Saldo von minus 94 Einwohnern (2021: +176).

Die sogenannten Wanderungen führten diesmal alleine zu dem starken Bevölkerungswachstum. Dabei war die Zahl der 10.895 Zuzüge (2021: 8793) nicht nur deutlich höher als im Vorjahr, sie lag auch zum vierten Mal in acht Jahren bei mehr als 10.000 Zuzügen. Die Zahl der Fortzüge war mit 8659 Personen ebenfalls höher als in 2021 (8327), wenn auch nicht so deutlich. Durch Korrekturen und Nachmeldungen kamen im Saldo weiter 349 Personen hinzu. Zusammen ergibt sich damit ein Wanderungsgewinn von 2585 Personen (2021 : 972).

Den stärksten Zuwachs unter den Stadtteilen hatten in 2022 vor allem die Kernstadt (+1720) und Schloß Neuhaus (+626) mit jeweils mehr als 2 Prozent. Danach folgten Marienloh (+45), Neuenbeken (+43), Benhausen (+42), Elsen (+36) und Dahl (+22). Dagegen schrumpften Sande (-37) und leicht auch Wewer (-6).

Zahl der 6- bis 9-Jährigen besonders stark gewachsen

Bei den Altersgruppen waren die Entwicklungen diesmal in allen Bereichen positiv, wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Am stärksten zugenommen hat die Altersgruppe der 6- bis 9-jährigen (+4,6 Prozent). Hier ist ein schwächerer Jahrgang heraus- und ein stärkerer Jahrgang hineingewachsen. Ebenfalls deutlich zugenommen haben die Altersgruppen der Jugendlichen von 10 bis 13 Jahren (+3,9 Prozent) und von 14 bis unter 18 Jahren (+3,6 Prozent). Auch die Altersgruppen der Senioren zwischen 65 und 80 Jahren (+3,6 Prozent) und der Erwachsenen von 30 bis 44 Jahren (+3 Prozent) weisen noch deutliche Zuwächse auf.

Alle anderen Altersgruppen haben ein geringeres Wachstum von unter ein Prozent: die Zahl der über 80-Jährigen nur 0,1 Prozent, die Zahl der 18- bis 29-Jährigen und der 45- bis 64-Jährigen um 0,2 Prozent. Auch die Zahl der unter 6-Jährigen ist trotz der stark rückläufigen Geburtenzahl noch um 0,6 Prozent gewachsen.