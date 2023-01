Nach Böller-Attacke in Büren: Das sagen Feuerwehr und Polizei

Ein Heckenbrand ist eigentlich nicht weiter der Rede wert. Aber den Einsatz in der Silvesternacht werden der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Büren, Michael Stork, und seine Kameraden nicht so schnell vergessen. Sie wurden Opfer eines Angriffs mit Pyrotechnik.

„Wir waren schon bei den Aufräumarbeiten, als ein Böller gezielt in die Mitte von uns Feuerwehrleuten geworfen wurde“, sagte Stork am Montag dieser Zeitung. Der Böller sei extrem laut gewesen und habe ihn und einen Kameraden verletzt. „Ich habe sofort Druck auf Kopf und Ohren verspürt“, berichtete Stork, der sich, genauso wie sein Kamarad, am Montag von einem Ohrenarzt untersuchen ließ.