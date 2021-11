Wenn die Technik in den Schulen spinnt

Verwaltung soll in Paderborn Bedarf an IT-Spezialisten ermitteln

Paderborn

Ein Deutschlehrer sollte die Schülerinnen und Schüler mit Goethe, Schiller, Novalis, Grass und Böll vertraut machen. Die Realität sieht wegen der Corona-Pandemie und der dadurch beschleunigten Digitalisierung anders aus. So mancher Pädagoge ist unfreiwillig zum verkappten Informatiker geworden und schlägt sich mit Problemen beim WLAN, bei Zoom-Konferenzen, bei Laptops und Druckern herum. „Wir brauchen dringend technischen Support“, sagte der Sprecher der Paderborner Gymnasien, Peter Lütke Westhues, am Donnerstag in der Sitzung des Kulturausschusses.

Von Dietmar Kemper