Wer soll den Paderborner Sport-Nachwuchspreis bekommen?

Alle Bürgerinnen und Bürger können bis zum 27. November 2022 Vorschläge einreichen. Dabei sind lediglich zwei Bedingungen zu beachten: Das Nachwuchstalent trainiert aktuell in einem Sportverein im Kreis Paderborn und ist zum Zeitpunkt der Nominierung zwischen 16 und 21 Jahre alt. Die Initiatoren wünschen sich zudem eine kurze Begründung, warum die Sportlerin oder der Sportler den Preis verdient hat.

Für Dr. Otto Drosihn, Vorsitzender von „Paderborn überzeugt“, ist der Nachwuchspreis eine Herzensangelegenheit: „Der Sport ist in unserer Gesellschaft aus mehreren Gründen sehr wichtig. Er bringt die Menschen zusammen und ist in seiner Vielfalt ein wichtiger Werbeträger für unsere Stadt. Außerdem ist Bewegung unter gesundheitlichen Aspekten von Bedeutung.“

„Paderborn überzeugt“ Foto: Zweck des Vereins „Paderborn überzeugt“ ist es, die Attraktivität und das Image der Stadt lokal, regional und überregional zu fördern. Das geschieht in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Kultur und Sport. Dazu gehört auch die Positionierung von Paderborn als idealer Ort für den Sportnachwuchs. Seit 2013 vergibt der Verein den Sport-Nachwuchspreis an junge Talente. ...

Der Titel „Sportstadt“ sei ein wichtiger Pfeiler beim Standortmarketing. Dr. Otto Drosihn betont, dass das gute Miteinander der Vereine auch unter dem Dach des Stadtsportverbandes Paderborn vorbildlich sei: „Wir haben viele sportliche Aushängeschilder und das ist auch für junge Menschen ein großes Thema.“ In diesem Zusammenhang sei der Nachwuchspreis ein guter Motivator.

Aktuelle Preisträgerin ist Lara-Marie Schaefer vom Volleyball-Regionalkader Paderborn.

36. Sportlerball in Paderborn am 14. Januar

Vorschläge für die Nachfolgerin oder den Nachfolger können ab sofort auf verschiedenen Wegen eingereicht werden: Entweder über die Internet-Seite www.paderborn-ueberzeugt.de, per Post an die Geschäftsstelle (Paderborn überzeugt e.V., Technologiepark 8, 33100 Paderborn) oder per E-Mail an [email protected].

Die feierliche Preisverleihung findet dann auf großer Bühne im Rahmen des 36. Sportlerballs am 14. Januar 2023 in Paderborn statt.