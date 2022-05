„Wer will heute schon sagen, was 2035 richtig ist?“

Paderborn

Um in Paderborn von A nach B zu kommen, gibt es viele Möglichkeiten: mit Auto, Rad, Roller oder E-Scooter, per Bus. Oder zu Fuß. Wie sich all das in Zukunft vereinen lässt, soll das in Auftrag gegebene Paderborner Mobilitätskonzepts (IMOK) klären, das nun im Schützenhof bei einem Bürgerforum öffentlich vorgestellt wurde. Dabei wurden auch Kritik und Worte des Unmuts geäußert.

Von Jörn Hannemann