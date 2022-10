Werbung für die Selbsthilfe fährt durch Paderborn

Plakate für die Selbsthilfe fahren in den Bussen des Padersprinters durch Paderborn. Mit dem Slogan „Pack' dein Problem beim Schopf und sprich darüber!“ wird aktuell für Selbsthilfegruppen geworben.

Plakataktion bis Ende August 2023 in den Bussen des Padersprinters

Plakate machen aktuell in den Bussen des Padersprinters Werbung für Selbsthilfegruppen des Paritätischen im Kreis Paderborn. Die Mitarbeiterinnen der Selbsthilfe-Kontaktstelle Ute Mertens, Katharina Gratz und Hanna Bielefeld (von links) präsentieren ein Plakatmotiv in einem Padersprinter-Bus.

„In einer Selbsthilfegruppe geht es darum, sich mit anderen Menschen zu einem gemeinsamen Thema auszutauschen. Eine Erkrankung oder ein Schicksalsschlag können das Leben plötzlich komplett verändern“, schreibt der Paritätische dazu in einer Pressemitteilung. Wie hilfreich der Austausch mit anderen sei, das hätten schon viele Menschen aus den Selbsthilfegruppen erfahren. Nicht immer stünden verständnisvolle Menschen zur Seite. In einer solchen Situation könne eine Selbsthilfegruppe Halt und Stütze sein.

„Das Ziel dieser Aktion ist es, Menschen die Selbsthilfe nahezubringen, denn viele wissen noch nicht, dass es bereits mehr als 140 Selbsthilfegruppen im Kreis Paderborn gibt“, erklärt Ute Mertens, Mitarbeiterin der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Paderborn. Selbsthilfegruppen gibt es zu den verschiedensten Themen.

Das zeigen auch die Plakate in den Bussen „Denise hat Angst“, „Kim hat Magersucht“, „Mario hat Rheuma“, und alle sprechen über ihre Erkrankung. In einer Selbsthilfegruppe sind alle Teilnehmer ähnlich betroffen, und das Verständnis füreinander ist wohltuend und hilfreich. Wertvolle Informationen über die Erkrankung und darüber, welche Möglichkeiten es gibt, die Lebenssituation zu erleichtern, kann gemeinsam mit anderen erarbeitet werden. Das ist für viele Menschen in Selbsthilfegruppen Motivation, sich über die Krisensituation hinaus zu engagieren: Sich selbst und damit auch anderen helfen, „insofern macht Selbsthilfe stark“, meint Ute Mertens.

Die Kontaktstelle unterstützt auch Interessierte bei der Neugründung, wenn es zu einem Thema noch keine Gruppe gibt. Wer sich dafür interessiert, kann sich melden unter Tel. 05251/8782960 oder informiert sich weiter im Internet unter www.selbsthilfe-paderborn.de.

Die Plakataktion ist ein Projekt der Selbsthilfegruppen und der Selbsthilfe-Kontaktstelle im Kreis Paderborn. Noch bis Ende August 2023 sollen die Plakate in den Bussen des Padersprinters Werbung machen. Die Aktion wird gefördert durch die gesetzlichen Krankenkassen und -verbände in NRW.