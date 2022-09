Werner Hansch berichtet in Paderborn von seiner überwundenen Glückspielsucht

Paderborn

Wenn man seine Stimme hört, denkt man an den großen Sport, an Fußball und vielleicht auch an den Reitsport. Werner Hansch kommentierte jahrzehntelang Bundesliga-, Europapokal, EM- und WM-Spiele für den WDR und die ARD, und zwar für Funk und Fernsehen. Später wechselte er als Fußballkommentator zu Sat 1. Und ab 2009 wurde es still um diese Sprecher-Legende. Der Grund: Werner Hansch wurde krank, er verfiel der Glücksspielsucht. Heute hat er seine Stimme wieder gefunden.

Von Katharina Freise