WESTFALEN-BLATT-Leser lernen bei neuem ADAC-Training Fahrzeugassistenzsysteme in Theorie und Praxis kennen

Früher ein reines Privileg der Oberklasse, mittlerweile findet man sie in fast allen neuen Autos aller Marken wieder: Moderne Fahrzeugassistenzsysteme sind in der Lage, die Spur zu halten, eine Notbremsung einzuleiten oder den toten Winkel zu überwachen. Und beim Einparken dreht sich das Lenkrad wie von Geisterhand – und bugsiert den Wagen geschickt die Parklücke.

Die elektronischen Helferlein können das Autofahren erleichtern und auch sicherer machen, den Überblick über die vielen Möglichkeiten zu behalten allerdings nicht ganz einfach. Wie sie funktionieren und worauf man achten sollte, zeigt ein neuer Lehrgang vom ADAC OWL, der auf dem Trainingsgelände in Paderborn-Mönkeloh neu angeboten wird – vom ABS bis zur Car2X-Kommunikation.

Für den ersten Kursus hatte das WESTFALEN-BLATT gemeinsam mit dem ADAC OWL zwölf Plätze verlost, bei dem die Teilnehmer die intelligente Technik in ihren Autos in Theorie und Praxis unter Anleitung von Trainer Marco Schmidt selbst erleben und kennen lernen durften.

Dazu zählte auch Christoph Dölle (63), der mehr über die Systeme im Cockpit erfahren will. „Ich habe vor einem halben Jahr ein Auto mit allerlei Assistenzsystemen gekauft: „Einige wie ABS, ESP und Tempomat sind bekannt, aber mit Einparkhilfe, Spurhalter- oder Abstandsassistent muss man sich erstmal näher beschäftigen“, sagt der Warburger. „Umso besser, wenn man das hier gleich mit dem eigenen Wagen ausprobieren kann.“

Denn wer weiß schon auf Anhieb, dass sich hinter Abkürzungen wie LKA, AEBDS oder HDC Spurverlassenwarner, automatisches Notbremssystem und Bergabfahrhilfe verbergen? Und so ähnlich ging es auch vielen anderen beim Premieren-Kurs. Viele waren mit neuen Wagen nach Paderborn gekommen und gaben an, dass ihnen die Einweisungen von Autohäusern und Handbücher in diesem Bereich nicht ausgereicht hätten.

Bei den ersten Fahrübungen fiel auf, dass das Vertrauen der Lenker in die smarten Systeme zumindest am Anfang nicht sehr groß war. „Auch die Funktionsweise, die sich ja von Modell zu Modell erheblich unterscheiden kann und die Aktivierung der Systeme, insbesondere des Abstandsregeltempomats ACC, war zunächst noch unbekannt“, sagte ADAC-Sprecher Ralf Collatz. Beim Einparkassistent war die Verwunderung sehr groß, dass die Fahrzeuge nur sehr wenig Platz in der Lücke benötigen, um exakt am Bordstein einzuparken.

ADAC- Trainer Marco Schmidt erläutert Teilnehmer Christoph Dölle (63) aus Warburg alle Funktionen der automatischen Einparkhilfe. Foto: Jörn Hannemann

Für das neue Kursangebot ist auf 12.000 Quadratmetern eine große Erweiterungsfläche auf dem ADAC-Trainingsgelände in Paderborn-Mönkeloh gebaut worden. Eine Million Euro hat der Bau der Anlage gekostet – ein Angebot, das es deutschlandweit in dieser Form so noch kaum gibt.

Der nächste Termin für ein Pkw-Kompakttraining plus Fahrerassistenzsysteme (bis 12 Teilnehmer) findet am Donnerstag, 21. Juli, von 8 bis 16 Uhr statt. Infos zu Kursen und Anmeldungen sind telefonisch unter 05251/8788878 oder im Netz unter www.fahrtraining-paderborn.de möglich.