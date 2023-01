Westfalen-Kolleg Paderborn verabschiedet 28 Absolventen

Da am Westfalen-Kolleg Paderborn über den üblichen Abiturtermin im Frühjahr hinaus auch im Wintersemester Abiturprüfungen absolviert werden, konnte Kollegleiterin Dr. Martina Möller kurz vor den Weihnachtsferien 28 Absolventinnen und Absolventen in einem feierlichen Rahmen ihre Abiturzeugnisse überreichen.

Sowohl die Jahrgangsstufensprecherinnen Nejla Kotza und Raschida Ewald als auch Jahrgangstufenleiter Guido Nawrot erinnerten in ihren Reden an die großen Herausforderungen, denen sich dieser Jahrgang kurz nach Beginn seiner dreijährigen Schulzeit in Form der Corona-Pandemie gegenübergestellt sah. Gerade vor diesem Hintergrund dürften die Abiturientinnen und Abiturienten mit besonderem Stolz auf ihre Leistung blicken, hieß es in den Würdigungen. So hätten die Schülerinnen und Schüler nicht nur erfolgreich die Anforderungen des Zentralabiturs bewältigt, sondern sich in Zeiten der Pandemie auch den Veränderungen im Schul- und Lernalltag erfolgreich gestellt. Mit Flexibilität, Ausdauer, Motivation und einer gewissen Frustrationstoleranz hätten sie ihr Weiterbildungsziel erreicht.

Neben der intellektuellen Weiterentwicklung seien es insbesondere diese Fähigkeiten, die den vorfreudigen Blick in eine selbstgestaltete und „brillante Zukunft“ rechtfertigen, in die Raschida Ewald und Nejla Kotza stellvertretend vorausblickten. Darüber hinaus hoben die Studierendensprecherinnen auch die Gemeinschaft der Studierenden unter­einander und die Unterstützung seitens der Schule während der drei herausfordernden Jahre hervor: „Wir hatten vor der Schule alle einen jeweils eigenen Weg hinter uns und unterschiedliche Gründe, noch einmal zur Schule zu gehen, und haben dann am Kolleg zusammengefunden. Individuelle Lebenssituationen verlangen nach individueller Beratung und individuellen Lösungen. Das wird am Westfalen-Kolleg wirklich gelebt!“

Beste Abiturientinnen ausgezeichnet

Insgesamt erreichte dieser Jahrgang nach Angaben des Westfalen-Kollegs einen Notenschnitt von 2,7. Für ihre außerordentlichen Leistungen wurden die Studierenden Elisa Dieterle und Verena Grochow, die ihr Abitur jeweils mit einem Notendurchschnitt von 1,2 bzw. 1,4 bestanden, vom Förderverein prämiert.

Der nächste Abitur- und Fachabiturdurchgang beginnt am Westfalen-Kolleg am 1. Februar 2023. Anmeldungen sind laut Westfalen-Kolleg noch möglich.

Folgende Abiturientinnen und Abiturienten haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten: Laith Alkanj Alabseh, Selin Alpan, Noah Arens, Umayma Baig, Chiara Bluhm, Eugen-Maik Braun, Marius Brinkmann, Pierre Büscher, Elisa Dieterle, Raschida Ewald, Sajida Fakih, Lukas Flören, Mike Franz, Verena Grochow, Fin Gundlach, Corinna Harke, Amir Khayyat, Julia Koch, Nejla Kotza, Andreas Laschinski, Damien Lehrer, Ragna Rasor, Martin Rosenauer, Steffen Rossi, Alexandra Ten, Leyla-Tugba Ulas, Valmir Veselaj, Nicole Wiens.