Westfalen Weser unterstützt Vereine im Kreis Paderborn

Vom Sportverein über die Schützen bis hin zur Kulturstiftung: Überall zeigt sich, wie wichtig bürgerliches Engagement ist. Westfalen Weser wird in diesem Jahr zum 14. Mal diesen Einsatz fördern und würdigen. Und noch stehen unter dem Motto „Ideen werden Wirklichkeit!“ einige der 100 Förderpakete für Vereine bereit. Das hat Westfalen Weser am Montag (18. Juli) bekanntgegeben.

Vereine mit vorbildlichen Aktivitäten können sich bis zum 31. August um eine finanzielle Unterstützung online bewerben. Die Aktion richte sich an Vereine und Initiativen aus dem Geschäftsgebiet von Westfalen Weser, die sich wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, sportlichen oder geselligen Zielen widmen, heißt es in dazu in einer Pressemitteilung von Westfalen Weser.

„Auch vermeintlich kleine Projekte werden durch unsere Aktion gezielt gefördert. Oft fehlt es ihnen nur an der Anschubfinanzierung, um eine kreative Idee Wirklichkeit werden zu lassen“, sagt Projektkoordinatorin Uta Wolff. „An vielen Stellen zeigt sich immer wieder, wie wichtig das bürgerschaftliche Engagement für unsere Gesellschaft insgesamt ist. Und hier wollen wir die Vereine nachhaltig bei ihrem Einsatz unterstützen!“

Gesucht werden Westfalen Weser zufolge innovative, einfallsreiche Ansätze und Ideen, die zeitnah umsetzbar seien. Die Projekte werden auch über verschiedene Medien wie Internet, Broschüren oder Medieninformationen veröffentlicht, damit sie den vielen Engagierten in der Region als Vorbild dienen können.

Jury wählt förderungswürdige Ideen aus

Das Bewerbungsverfahren läuft bis Ende August. „Wir würden uns freuen, wenn sich noch viele Vereine mit ihren Projekten für ein Förderpaket bewerben“, ruft Wolff zum Endspurt auf. Bei der Vergabe hätten laut Westfalen Weser alle Vereine die gleiche Chance, gefördert zu werden.

Eine Jury filtert förderungswürdige Ideen aus den Bewerbungen und benennt herausragende Projekte zusätzlich als Leuchtturmprojekte. „Das Auswahlverfahren durch ausgewiesene Fachleute gewährleistet die transparente Vergabe der Fördermittel“, teilt Westfalen Weser abschließend dazu mit.