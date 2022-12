Westfalenwind spendet der Paderborner Tafel 20.000 Euro

Hohe Energiekosten, steigende Preise für Lebensmittel – die Folgen dieser Entwicklung spüren auch die Tafeln in Deutschland deutlich, so auch in Paderborn. Immer mehr Menschen sind auf ihre Unterstützung und damit Nahrungsmittel angewiesen, die kostenlos oder gegen eine symbolische Münze abgegeben werden. Daher hat sich die Westfalenwind-Gruppe dazu entschieden, auf Weihnachtsgeschenke für Kunden und Geschäftspartner zu verzichten und stattdessen die Arbeit der heimischen Tafel finanziell zu unterstützen.

Die Geschäftsführer der Westfalenwind-Gruppe Friedbert Agethen und Daniel Saage besuchten jüngst die Ausgabestelle in Paderborn und übergaben einen Spendenscheck in Höhe von 20.000 Euro an Vera Jennebach, Vorsitzende der Tafel Paderborn. „Sehr gerne unterstützen wir diese wichtige Arbeit. Die Hilfe kommt so direkt vor Ort bei den Menschen an, wo sie dringend benötigt wird“, sagte Friedbert Agethen bei der Spendenübergabe. Daniel Saage betonte dabei, wie gut es sei, dass es Angebote wie die der Tafel gebe, „gleichwohl ist es traurig, dass es solche Stellen überhaupt geben muss.“

Vera Jennebach freute sich mit dem gesamten Helferteam über die Unterstützung durch das heimische Energieunternehmen: „In diesem Jahr sind wir besonders gefragt. Dankenswerterweise sind auch die Paderborner sehr spendenfreudig.“

Rund 5000 Menschen werden aktuell im gesamten Stadtgebiet von der Organisation und ihren vielen ehrenamtlichen Helfern versorgt, teilt das Team der Paderborner Tafel mit. Die Spende der Westfalenwind-Gruppe soll zur Deckung der unerwartet stark gestiegenen Energiekosten und zum Kauf von Lebensmitteln verwendet werden.