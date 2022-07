Weweraner Schützen feiern in Österreich

Paderborn-Wewer/Tamsweg

Das will gefeiert werden: In diesem Jahr begehen die St.-Johannes- und St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Wewer und das Bürgerliche Schützenkorps Tamsweg in Österreich ihr 50-jähriges Freundschafts-Jubiläum. Mit knapp 180 Personen reisten die Weweraner Schützen und Musiker zum großen Freundschaftsfest ins Salzburger Land.