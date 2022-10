 „Weweraner Sportplatz schnellstmöglich ertüchtigen“

Spielunterbrechungen auf dem Sportplatz in Wewer hat die Paderborner CDU zum Anlass genommen, die schnellstmögliche Ertüchtigung des Kunstrasenplatzes zu fordern. Durch die hohen Temperaturen im Sommer war dort das Gummigranulat verschmolzen. Durch den Regen verklebt es nun mit dem Schuhwerk der Sportlerinnen und Sportler.

Die Hitze im Sommer und dann der Regen haben offenbar dazu geführt, dass das Granulat des Kunstrasenplatzes in Paderborn-Wewer an den Fußballschuhen kleben bleibt. Die CDU setzt sich für die schnelle Ertüchtigung des Platzes ein.

„Dadurch verlieren die Stollen unter den Schuhen ihre Wirkung, was zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führt“, warnt die CDU in einer aktuellen Mitteilung. Und diesem müsse nach Ansicht des Weweraner CDU-Ratsherrn Christian Schäfer „schnellstmöglich entgegengewirkt werden“.

„Jüngst ist der 1. Vorsitzende des TSV Wewer, Ralf Spenner, auf Christian Schäfer und mich zugekommen und bat um Hilfe“, beschreibt Unionspolitiker und Sportausschussmitglied Christian Hartmann die Situation. Hartmann weiter: „Daraufhin haben wir umgehend Rücksprache mit dem zuständigen Grünflächenamt gehalten“. Laut dessen Aussage müsse das Granulat vom Platz entfernt und im Anschluss mit Sand befüllt werden. Der Platz eigne sich durch seine Beschaffenheit nicht für Kork-Granulate der neuesten Kunstrasengeneration, heißt es weiter.

Auf Initiative der CDU sei das Fachamt bereits tätig geworden, und zeige sich bemüht, schnellstmöglich ein Fachunternehmen zu finden, das die Arbeiten ausführen könne, berichtet die CDU. Doch die ausgelasteten Unternehmen auf der einen Seite und die Notwendigkeit einer längeren Trockenphase für die Durchführung der Arbeiten auf der anderen Seite verschärfen nach Ansicht der CDU die Situation aktuell.

Wie akut das Problem ist, zeigte sich nach Ansicht der CDU-Politiker am vergangenen Wochenende. „Der Platz wurde von der Verwaltung für grundsätzlich bespielbar erklärt, doch musste jeweils zur Mitte der Halbzeiten eine Pause zur intensiven Reinigung des Schuhwerks eingelegt werden.“ Für die CDU-Ratsherrn ist das der deutlichen Minimierung des Verletzungsrisikos geschuldet, auf Dauer sei dies aber nur schwer zumutbar. „Eine schnelle Ertüchtigung des Sportplatzes liegt uns deswegen sehr am Herzen, wir bleiben am Ball und sind weiterhin im regen Austausch mit Verein und Stadt“, versichern Hartmann und Schäfer.