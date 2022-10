Whatsapp-Betrüger im Kreis Paderborn erfolgreich

Frau (57) überweist vierstelligen Betrag an den vermeintlichen Sohn

Paderborn

Wieder haben Telefonbetrüger im Kreis Paderborn mit einer ihrer zahlreichen Maschen Erfolg gehabt: Eine 57-jährige Frau hat an den vergangenen Tagen mehr als 4000 Euro an Kriminelle überwiesen, die sich per Whatsapp als Sohn des Opfers ausgegeben hatten.