Wichtige Frage zur Grundsteuer bleibt noch offen

Was bedeutet die Grundsteuerreform für die Paderborner? Wann ist mit ersten Ergebnissen zu rechnen? Wie ist der Stand der Dinge? Immerhin habe knapp die Hälfte der Paderborner ihre Erklärung schon abgegeben, teilte die Stadt jetzt mit und gibt einige Antworten zu der komplizierten Materie. Offen bleibt aber noch, was der neu ermittelte Wert für Eigentümer schließlich finanziell bedeutet.

„In Paderborn geht es um insgesamt 52.000 sogenannte wirtschaftliche Einheiten, das sind Wohngebäude und auch und Gebäude von Firmen, die bewertet werden müssen“, sagt Markus Tempelmann, Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Paderborn. Mit 45 Prozent seien knapp die Hälfte der Erklärungen dazu von den Paderbornerinnen und Paderbornern bereits an das Finanzamt abgegeben worden. Von dort seien davon 19.000 Einheiten bereits bewertet, was die Grundlage dann für den von der Stadt Paderborn erlassenen Grundsteuerbescheid darstelle.

Zusammen mit Thomas Mönikes, Leiter des Amtes für Finanzen, und Thomas Beine, Abteilungsleiter Steuern im Amt für Finanzen, informiert Tempelmann über die Konsequenzen der neuen Bewertung. Dabei weisen sie auch darauf hin, dass der jetzt laufende Prozess der Erhebung der Daten für die neue Grundsteuer in den Zuständigkeitsbereich der Finanzämter fällt.

„Das Ziel der Reform der Grundsteuer ist mehr Steuergerechtigkeit“, erläutert Thomas Beine. Bisher sei die Grundsteuer für Grundstücke in den alten Bundesländern nach Einheitswerten auf dem Stand der Wertverhältnisse von 1964 berechnet worden, in den neuen Bundesländern galten hierbei sogar Werte von 1935. Dies habe aktuell zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundstücken geführt. Diesen Zustand habe das Bundesverfassungsgericht zum Anlass genommen, den Gesetzgeber aufzufordern, die Berechnung durch diese Reform zu ändern.

In der Stadt Paderborn beläuft sich die Grundsteuer B (Grundstücke ohne Land- und Forstwirtschaft) aktuell auf einen Wert von etwas über 28 Millionen Euro. Dieser Wert solle, so Markus Tempelmann, nach dem Wunsch der Landesregierung grundsätzlich auch für die Berechnung der neuen Grundsteuer gleich bleiben, sodass die neue Berechnung der Grundsteuer nicht als Vorwand für eine Steuererhöhung dienen dürfe. Zu diesem Zweck werde das Land im Jahr 2024 für alle 396 Städte und Gemeinden informatorisch den Hebesatz veröffentlichen, der nach Auswertung aller neuen Daten dafür sorgen würden, dass der Steuerertrag bei der Grundsteuer B gleich bleibt. Die Hebesätze würden letztendlich aber vom Stadtrat beschlossen. Wie jedes Jahr würden Überlegungen zu den fiktiven Hebesätzen und zur aktuellen Finanzlage auch bei der Festlegung der Hebesätze für 2025 eine Rolle spielen.

Erst wenn die Hebesätze feststehen, gibt es Gewissheit

Berechnet werde die neue Grundsteuer in Abhängigkeit von der Grundstücksart in zwei Verfahren, dem Ertragswertverfahren und dem Sachwertverfahren. Beim Ertragswertverfahren, das beispielsweise für Eigenheime herangezogen wird, sind mögliche fiktive Mieten, der Bodenrichtwert und Fläche der Immobilie Kriterien für die Berechnung. Beim Sachwertverfahren werden Bodenrichtwert und Herstellungskosten des Gebäudes zur Berechnung (beispielsweise von Geschäftsgrundstücken) herangezogen, erläutern die Fachleute.

Die Grundsteuer werde weiterhin in einem dreistufigen Verfahren berechnet. Nach der Bewertung der Grundstücke durch das Finanzamt werde dort der ermittelte Wert mit einer Steuermesszahl multipliziert und so der Grundsteuermessbetrag errechnet. Der Messbetrag werde anschließend mit dem Hebesatz der Kommune multipliziert und so die Grundsteuer ermittelt. Neu sei, dass die zukünftige Bewertung grundsätzlich nach dem sogenannten wertabhängigen Modell des jeweiligen Bundeslandes erfolge. In NRW gilt das sogenannte Bundesmodell.

Wie hoch die Grundsteuer in Zukunft tatsächlich ausfallen wird, könne im Moment noch niemand wirklich sagen, weil weder die Grundstücksbewertung endgültig abgeschlossen ist noch die Hebesätze ab dem Jahr 2025 feststehen. „Fest steht jedoch, dass die Grundsteuer zukünftig realitätsnah ausfallen wird und in einem regelmäßigen Abstand von sieben Jahren neu bewertet werden soll“, stellt die Stadt in ihrer Mitteilung abschließend fest.