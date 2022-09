Wie britisches Militär und deutsche Forstexperten gemeinsam für den Erhalt der Senne sorgen

Oberst Tim Hill, scheidender Kommandeur der wenigen noch in Deutschland stationierten Briten, sieht die Nutzung des Truppenübungsplatz Sennelager „auch als notwendige Abschreckung“. Bei einem Pressetermin in der Senne sagte der 54-Jährige, in einer perfekten Welt seien Soldaten überflüssig. „Aber leider ist diese Welt nicht perfekt, und darum müssen wir hier trainieren.“

Mark Harrhy (oben) von der Range Control, die die Nutzung des Truppenübungsplatzes organisiert und überwacht, entdeckt immer wieder Menschen, die sich illegal in der Senne aufhalten. „Die bringen sich in Lebensgefahr“, sagt Oberst Tim Hill (rechts), der zum Jahreswechsel nach drei Jahren in Sennelager nach Großbritannien zurückkehrt.

Um den Betrieb des 11.700 Hektar großen Übungsplatzes für britische und andere Nato-Truppen zu gewährleisten, sind gut 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nötig: britische Soldaten, Beamte und Zivilbeschäftigte. Dazu kommen etwa 390 Familienangehörige. Hieß die Community ursprünglich „Rheinarmee“ und später „British Forces Germany“, so ist die Bezeichnung für die letzten Einheiten in Sennelager heute „Nato Foward Holding Base“ – ein vorgeschobener Kommandoposten, der helfen soll, die Nato-Flanke Richtung Osten zu verteidigen.

„Wir können über Sennelager innerhalb kurzer Zeit zwei Battlegroups in den Einsatz schicken“, sagt Hill. Dabei wäre jeder dieser Kampfverbände etwa 1500 Mann stark. Ein Teil der Panzer und der anderen Fahrzeuge, die die Battle­groups benötigen, steht bereits in Sennelager. Die Panzer und Lastwagen werden permanent gewartet, weil sie auch für das Training auf dem Truppenübungsplatz benutzt werden.

46 Wochen im Jahr sei der Platz im Betrieb, sagt Hill. Die meiste Zeit nutzten ihn die Briten, die auf 10.000 Soldaten pro Jahr kämen. Die Bundeswehr sei etwa zehn Wochen pro Jahr dort – neben Niederländern, Belgiern, Dänen und der GSG 9, die nächste Woche komme. Selbst US-Soldaten sind gelegentlich hier. Sie sind dann nicht im Gelände zu finden, sondern im möglicherweise größten Panzer-Simulationspark der Welt. In einer riesigen Halle stehen 150 Simulatoren – nachgebaute Innenräume von Panzern und anderen Fahrzeugen, in denen digital trainiert wird. 250 Millionen Euro hat Großbritannien für diese Anlage ausgegeben. Neben diesem digitalen Kampftraining werden in Sennelager Kommandeure und Offiziere geschult, Operationen zu planen und durchzuführen.

Oberst Tim Hill. Foto: Christian Althoff

Zu möglichen Belastungen für die Bürger umliegender Gemeinden sagte Oberst Hill, die Soldaten hielten sich an deutsche Lärmvorschriften. Vor jedem Training würden Wetterverhältnisse, Vegetation und andere Faktoren in ein Computerprogramm eingegeben, um den zu erwartenden Lärm zu ermitteln. „Wir nutzen dafür Technik der Bundeswehr.“ Zu Beschwerden, dass der Übungsplatz mit seiner einzigartigen Landschaft nach den Schießtrainings nicht jedes Mal sofort für die Allgemeinheit freigegeben werde, sagte Hill: „Wir müssen erst nach Blindgängern suchen, damit die Straßen sicher sind.“ Feuerwerker Adam Harding erklärte, man finde etwa vier Blindgänger pro Woche, gelegentlich auch auf Straßen. Dazu kämen große Mengen von Übungsmunition, die noch scharf sei. „Ein 40-Millimeter-Übungsgeschoss kann genauso verheerend sein wie eine Handgranate.“ Bis zu neun Prozent der abgefeuerten Munition bleibe als Blindgänger liegen.

Damit die Senne die Kulturlandschaft bleibt, die sie ist, zahlen die Briten jährlich etwa 800.000 Euro an den Bundesforstbetrieb Rhein-Weser. Christopher Titz und acht Mitarbeiter kümmern sich darum, dass das Areal nicht verwildert – eine anspruchsvolle Aufgabe, die aus Sicherheitsgründen immer mit der Range Control abgesprochen werden muss.

Jürgen Rost, Leiter des Bundesforstbetriebs Rhein-Weser: „Wenn der Übungsplatz ein Nationalpark wäre und sich selbst überlassen würde, hätten wir nach ein paar Jahren einen Urwald, aus dem viele Tiere und Pflanzen vertrieben wären, die jetzt in der Senne leben.“ Mehr als 900 Tier- und Pflanzenarten, die auf der Roten Liste stünden, seien in der Senne zu Hause – von Orchideen bis zum Ziegenmelker, einem seltenen Vogel. Gerade haben die Briten die Forstarbeiter mit neuen Maschinen für 1,2 Millionen Euro ausgestattet. Damit werden Heideflächen und Wiesen gemäht, Mischwald angelegt und flache Tümpel vertieft, damit sich Amphibien ansiedeln können. Jürgen Rost: „Wir bewahren hier eine Kulturlandschaft, die vor langer Zeit von Menschen geschaffen wurde und heute so kaum noch zu finden ist.“ Ohne die militärische Nutzung und die dafür notwendige Pflege der offenen Landschaft und der Wälder ginge diese westfälische Heidelandschaft unter.