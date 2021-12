Wie Heimkinder Weihnachten feiern

Paderborn

Beim Gedanken an Weihnachten wird Ben (Name geändert) traurig. Er denkt an seine Mama. Sie ist in Quarantäne. Der Neunjährige lebt in einer Wohngruppe des „Bonny 5“ am Bonifatiusweg. Das ist das einstige erzbischöfliche Kinderheim. Er hatte sich so darauf gefreut, an Weihnachten wie die meisten Kinder in der Einrichtung bei seiner Familie zu sein. Und nun macht ihm Corona einen Strich durch die Rechnung.

Von Kerstin Eigendorf