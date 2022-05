Wie in den schottischen Highlands

„Very Scottish“ hieß das Motto bei der zweiten Auflage des „International Military Tattoo“ in der Marienloher Schützenhalle. Die fulminante Show war an beiden Abenden ausverkauft, begeisterte die jeweils mehr als 1200 Zuschauer und belegte eindrucksvoll: mitreißende Musik, bunte Uniformen und zackige Marschformationen beeindrucken mehr als nur eine Generation.

Viel Betrieb gab es in der Schützenhalle beim gemeinsamen Auftritt der „Highland Dragon Pipe Band“ und der Pipes & Drums „Pride of Scotland“.

Endlich war nach coronabedingter Zwangspause wieder so richtig was los in der „Hütte“. Die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Marienloh erlebte am Wochenende einen wahren Ansturm – kein Wunder angesichts der geglückten Erstauflage im Jahr 2019.