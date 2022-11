Wieder brennen Müllcontainer auf dem Paderborner Westfriedhof

Paderborn

Am frühen Mittwochmorgen sind auf dem Paderborner Westfriedhof an der Riemekestraße zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen mehrere Müllcontainer und Abfalltonnen in Brand gesetzt und zerstört oder beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht Zeugen.