Wieder ein Einbrecher auf dem Paderborner Kaukenberg unterwegs

Nach zwei Wohnungseinbrüchen in der vergangenen Woche war am frühen Dienstagmorgen erneut ein Einbrecher am Arnikaweg auf dem Paderborner Kaukenberg aktiv und wäre fast erwischt worden.

In einem Richtung Südwesten verlaufenden Arm des Arnikawegs hörte eine Bewohnerin einer Doppelhaushälfte gegen 3 Uhr Geräusche. Sie vermutete einen anderen Hausbewohner als Verursacher. 25 Minuten später fielen den Bewohnern die geöffneten Schränke im Erdgeschoss und die offen stehende Terrassentür auf. Diese war aufgehebelt worden. Der Einbrecher hatte einen Laptop, ein Tablet sowie Bargeld entwendet. Er war durch die Haustür geflüchtet.

Noch während die Polizei diesen Tatort aufnahm und im Wohngebiet fahndete, schlug der Täter erneut zu und versuchte in ein Reiheneckhaus an der Ecke Salbeiweg einzudringen. Gegen 3.50 Uhr hörten die Bewohner Geräusche aus dem Erdgeschoss. Ein Mann ging runter und schaltete im Wohnzimmer das Licht ein. Er sah einen Mann, der sich mit Werkzeugen an der Terrassentür zu schaffen machte. Der Täter ließ seine Werkzeuge fallen und flüchtete über den Zaun zum Salbeiweg. Eine Streife sah einen Tatverdächtigen vom Arnikaweg flüchten und nahm die Verfolgung auf. Der Mann lief in Richtung Nettomarkt und tauchte zwischen den Häusern unter. Er wurde in der Nacht trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr entdeckt.

Der Tatverdächtige war 20 bis 25 Jahre, etwa 180 cm groß und schlank. Er trug eine Jeans sowie helle Oberbekleidung. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.