Wieder eine vielschichtige Kulturnacht Schloß Neuhaus

Paderborn-Schloß Neuhaus

„Leben und teilen“ waren die Schlüsselbegriffe der Kulturnacht Schloß Neuhaus, die in diesem Jahr genau am St. Martinstag in der Kirche St. Michael Sennelager in verschiedenen Facetten zum 12. Mal über die Bühne ging. Sinnfällig lag das Original des geteilten Mantels mit dem Schwert in der Mitte, womit St. Martin seit Jahrzehnten in Schloß Neuhaus unterwegs ist und der die Botschaft vom Teilen übermittelt.