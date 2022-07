„Wir brauchen alles“ – Paderborner Tafel in Not

„Wir bekommen immer weniger Ware: Obst, Gemüse, Kartoffeln, daran fehlt es extrem,“ sagte der Geschäftsführer dieser Zeitung. Um an Lebensmittel heranzukommen, fahre man inzwischen bis nach Versmold im Kreis Gütersloh. „Ich fange an, selbst zuzukaufen“, berichtete Hildesheim. Um frische Ware anbieten zu können, nutze er alte Kontakte aus der Zeit, in der er selbst im Obst- und Gemüsehandel tätig war.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet