„Wir sind eine Firma mit politischem Anspruch“

Paderborn

Fünf Mitarbeiter des Windkraft-Unternehmens Westfalenwind wollen als Sachkundige Bürger für die FBI/Volt-Fraktion in den Ausschüssen der Stadt Paderborn sitzen. Das hat bei anderen Parteien Empörung ausgelöst. Auch in den sozialen Medien wurde heftig diskutiert. Im Interview mit Ingo Schmitz und Matthias Band wehrt sich Westfalenwind-Geschäftsführer Johannes Lackmann gegen die Attacken und erläutert, warum er sich wieder in der Kommunalpolitik engagieren und was er bewegen will.

wn