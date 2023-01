Wirtschaftsförderung Paderborn hat den Dreh raus

In einem dreiteiligen Praxisworkshop „Videomarketing & Filmproduktion“ der Wirtschaftsförderung Paderborn zeigen zwei Referenten, wie sich Filme für das eigene Unternehmen produzieren, planen und umsetzen lassen.

Videos sind die neuen Heros im digitalen Marketing. Wo und wie macht man auf seine Videos aufmerksam? Wie funktionieren Geschichten? Was ist Videomarketing und wie lassen sich erste Ideen einfach und schnell sortieren und zu einer drehfähigen Vorlage zusammenfassen? Fragen wie diese beantworten in dem Workshop die Referenten Frank Michna (Kommunikationsberater, Community- & Social Media Manager (FH), team M. GmbH, Bad Oeynhausen) und Daniel Yanik (M.A. Media Production, Geschäftsinhaber Filmond – Filmproduktion, Paderborn).

Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung, sowie an Organisationen und Behörden. Die Kosten betragen 449 Euro. Die Termine finden statt am 16. Februar, 2. März und 16. März jeweils von 16 bis 20 Uhr im bib International College Paderborn.

Weitere Informationen zum Ablauf und die Möglichkeit zur Anmeldung unter www.wfg-pb.de.