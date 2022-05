Witzig und wortgewandt: Urban Priol zu Gast in Paderborn

Kabarettist präsentiert in der Paderhalle in kunstvolles Durcheinander

Paderborn

Kritisch, aber humorvoll unterhält der Kabarettist Urban Priol am vergangenen Donnerstagabend in der Paderhalle. Bewaffnet mit Notizen und einem halben Liter Bier betritt er die Bühne und lässt in seinem Programm kaum einen Politiker verschont.

Von Rececca Borde