Wo sich Alltag, Leben, aber auch Vergänglichkeit in Paderborn treffen

Annalena Müller, die den Stadtspaziergang konzipierte, will dann die Teilnehmenden zu Orten führen, an denen – oft kaum bemerkbar – Alltag und Leben der Stadtbewohner, aber auch die Vergänglichkeit der Menschen deutlich wird. Die Geschichte Paderborns kennt Annalena Müller gut. Freiberuflich leitet sie Stadtführungen des Verkehrsvereins. Seit zehn Jahren führt die Literaturwissenschaftlerin im Diözesanmuseum Besucher durch Sonderausstellungen des Museums.

Mit dem von ihr konzipierten Stadtspaziergang will sie einen „etwas anderen Blick auf das eigentlich so Vertraute“ werfen. Leben und Tod sind in der Stadt allgegenwärtig: die Paderquellen als Zeichen für die sich erneuernde Kraft des Lebens, Spuren in der Rathausfassade, die die Bomben des Zweiten Weltkriegs hinterließen, die überall anzutreffende Barockarchitektur, die geprägt ist von der Verzweiflung über die Endlichkeit des Menschen, der „Vanitas“, aber auch von der Freude am Leben.

Doch dieser Stadtspaziergang ist nicht nur wegen des speziellen Blickwinkels etwas anders. Veranstalter ist der Ambulante Hospizverein AchtsamZeit, ein Dienst des Verbundes katholischer Altenhilfe Paderborn (VKA).

Anmeldung erforderlich Foto: Zum nächsten Stadtspaziergang mit Annalena Müller sind alle eingeladen. Die Führung beginnt am Samstag, 28. Januar, um 15 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich: Tel. 0172 1577 143; [email protected]; Bürozeiten 8.30 bis 14 Uhr. ...

Als Annalena Müller ihr Konzept den AchtsamZeit-Mitarbeiterinnen Ulrike Molitor und Maria Leifeld vorstellte, waren die beiden Fachfrauen begeistert. Der niedrigschwellige Zugang zu dem schwierigen Thema Leben und Tod kann den Zugang zu Trauernden erleichtern, die oft ihre Gefühle allein verarbeiten müssen. Außerdem können, so die Hoffnung, Menschen den Termin nutzen, um sich unverbindlich über ehrenamtliche ambulante Hospizarbeit zu interessieren.

Zur Premiere der Veranstaltung Anfang Januar lud AchtsamZeit bereits tätige ehrenamtliche Mitarbeitende aus dem Hospizdienst ein. Das sprach sich herum. Auch ohne große Werbung war dieser Stadtspaziergang ausgebucht.

Der Spaziergang hatte die Teilnehmenden bei ihren eigenen Themen abgeholt. Die „Erinnerungen“ der Stadt zu sehen und zu erkennen, berührte die Stadtspaziergänger. Das regte Gespräche und neue Bekanntschaften an.