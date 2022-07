Wo sich der Paderborner Uwe Natus heimisch fühlt

Die knapp 100 Seiten des Buches enthalten eine Auswahl aus mehr als 400 Gedichten, die Natus im Laufe der Jahrzehnte geschrieben hat. Hinzu kommen Geschichten, die den Mikrokosmos erhellen, in dem er sich wohl-, sprich heimisch fühlt. Der inzwischen 77-Jährige, der bis 2016 fünf Jahrzehnte lang als Puppenspieler die Liborikirmes bereicherte, drückt in dem Buch sein unerschütterliches Vertrauen in Gottes Segen aus, mahnt aber gleichzeitig die Menschen, die Schöpfung zu wahren, sich der Völkerverständigung zu widmen, Notleidende zu unterstützen und die endliche Zeit nicht sinnlos zu vergeuden. „Niemals wieder Kriege, niemals Hass im Bauch, selbst die kleinste Fliege liebt das Leben auch“, reimt er in „Lasst uns viele Brücken bauen“, und in „Worte der Mutter Erde an die Menschen im jahr 2030“ lässt er den Planeten klagen: „Was habt ihr nur mit mir gemacht, mit eurer einst so schönen Welt, fast habt ihr mich schon umgebracht, der Kinder Zukunft so verstellt.“

