Wohin mit dem Laub in Paderborn?

Paderborn

Der Laub- und Fruchtfall der Bäume kann schnell zu einer rutschigen Gefahr werden, gerade jetzt im Herbst, wenn es feucht wird und die Temperaturen sinken. In vielen Kommunen ist die Zuständigkeit, wer für die Reinigung der Bürgersteige verantwortlich ist, in den jeweiligen Satzungen festgeschrieben. Auch die Stadt Paderborn hat die Reinigung der Bürgersteige in den meisten Fällen auf die Anlieger übertragen. Danach sind sie verpflichtet, den Gehweg vor ihren Grundstücken zu reinigen sowie die Winterwartung nach den entsprechenden Vorschriften durchzuführen.