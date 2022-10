Wohnwagen in Flammen: Explosion auf Paderborner Campingplatz 

Großeinsatz für die Paderborner Feuerwehr auf einem Campingplatz am Lippesee: Ein Wohnwagen stand nach einer Gasflaschen-Explosion am Freitagabend in Flammen. Ein Bewohner (76) wurde verletzt.

Nach Auskunft der Feuerwehr waren die Einsatzkräfte am Freitag (28. Oktober) um 20.10 Uhr alarmiert worden. Laut der ersten Meldung hieß es für die Feuerwehrleute „Wohnwagenbrand – Menschenleben in Gefahr“. In einem Mobilheim mit festem Anbau im Freizeit- und Wohnpark am Lippesee war aus bislang unbekannter Ursache eine 11-Kilogramm-Propangas-Flasche explodiert und ein Brand ausgebrochen. Zunächst wurde befürchtet, dass sich der Bewohner noch im Wohnwagen befand.

„Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich das Mobilheim bereits im Vollbrand“, heißt es im Bericht der Feuerwehr. „Eine sofort eingeleitete Menschenrettung im Innenangriff konnte nach dem Auffinden des Bewohners in der Umgebung bereits nach kurzer Zeit eingestellt werden.“

Der Rettungsdienst versorgte den Bewohner und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus.

Der weitere Einsatz brachte für die Feuerwehrleute weitere Herausforderungen: Sie mussten Propangasflaschen im und um den Wohnwagen sichern und kühlen, außerdem die Ausbreitung des Brandes auf weitere Parzellen auf dem Campingplatz verhindern. Dies sei durch „die sehr dichte Bebauung der Parzellen“ erschwert worden und habe für einen hohen Kräfteeinsatz gesorgt. Um ausreichend Löschwasser zu haben, bauten die Einsatzkräfte auch eine Wasserversorgung aus dem nahegelegenen Bach Thune auf.

Ein Wohnwagen zerstört, weitere beschädigt

Nach 45 Minuten war der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten weitere eineinhalb Stunden. „Eine Brandwache stellte noch bis halb zwei nachts sicher, dass versteckte Glutnester nicht erneut aufflammten.“

Die Bilanz von Feuerwehr und Polizei: Der Wohnwagen und die Anbauten wurden völlig zerstört. Das Fahrzeug des 76-Jährigen sowie drei weitere Dauercampingwohnwagen wurden beschädigt. Wie es zu dem Brand kam, ermitteln jetzt die Fachleute der Polizei. „Der Brandort wurde beschlagnahmt“, teilten die Beamten am Samstagmorgen mit.

Im Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd auch die ehrenamtlichen Einheiten Sande und Schloss Neuhaus alarmiert. Die Einheiten Marienloh und Stadtmitte besetzten während der Löschmaßnahmen die verwaisten Feuer- und Rettungswachen.