Wolters wechselt von der Wirtschaftsförderung Paderborn nach Berlin

„Wir bedauern die Entscheidung von Frank Wolters“, sagt Bürgermeister Michael Dreier. „Er hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und wichtige Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung Paderborns gesetzt. Dabei hat er immer eng mit Verwaltung, Politik und den Unternehmen vor Ort zusammengearbeitet.“ Die Arbeit der Wirtschaftsförderung habe zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in der Stadt beigetragen.

Wolters und sein Team hätten seit der Restrukturierung der Wirtschaftsförderung im Jahr 2017 zahlreiche Projekte in den sechs Arbeitsbereichen erfolgreich umgesetzt. Im Standortmanagement sei mit dem Ansiedlungskonzept die Grundlage für zukünftige Unternehmensansiedlungen geschaffen worden. Im Bereich Digitalisierung und Innovationen seien das Thema E-Sport in Paderborn gestartet und weitere Unternehmenskooperationen geschaffen worden. Der Gründungsservice habe die Arbeit im Bereich der Startups und innovativen Gründungen intensiviert. Mit einer Fachtagung zum Thema duale Ausbildung und den Aktivitäten des zdi.Paderborn sei der Arbeitsbereich Fachkräftesicherung für die WFG immer wichtiger geworden. Das gelte auch für das gesamte Arbeitsfeld Nachhaltigkeit, das unter Wolters’ Leitung ins Leben gerufen wurde. Neu aufgestellt habe die WFG auch das Standortmarketing. Mit deutschlandweiten PR-Kampagnen habe das Team so gezielt auf den Wirtschaftsstandort Paderborn aufmerksam gemacht.

Wichtig bei allen Tätigkeiten seien dem Geschäftsführer dabei die Grundsätze „Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz“, die auch WFG-intern gelebt wurden. „Ich habe mit viel Freude und Engagement in Paderborn gearbeitet und viele tolle Menschen kennengelernt“, sagt Wolters. „Ich verlasse die Wirtschaftsförderung mit dem Gefühl, gemeinsam vieles bewegt und nachhaltige Entwicklungen für die Zukunft angestoßen zu haben.“ Seine Entscheidung für die neue Position sei keine gegen Paderborn gewesen.

Die Tegel Projekt GmbH ist für die Entwicklung des Stadtquartiers am ehemaligen Flughafen Tegel in Berlin verantwortlich. Dabei handelt es sich um das größte Stadtentwicklungsprojekt in Europa, bei dem in den kommenden Jahren 5000 Wohnungen und 18.000 Arbeitsplätze entstehen sollen. Als kaufmännischer Geschäftsführer soll sich Wolters von April an dort unter anderem um die Ansiedlung von etwa 1000 Unternehmen kümmern.

Für die Zukunft wünscht Bürgermeister Michael Dreier Wolters im Namen der Stadt Paderborn alles Gute für die neue Position. Man werde weiterhin in freundschaftlichem Austausch zueinander stehen. Gleichzeitig „werden wir uns jetzt darum kümmern, die bestmögliche Nachfolge für Frank Wolters zu finden“, so Dreier. Bis eine neue Geschäftsführung vom Aufsichtsrat einberufen werde, übernimmt Prokurist Uwe Schoop ab dem 1. April die Leitung der WFG.

Bereits 2019 stand ein Abschied von Wolters für die WFG im Raum, als dieser sich zunächst als CDU-Kandidat für das Bürgermeisteramt in Neuss zur Verfügung gestellt hat. Später hatte er die Kandidatur aber wieder zurückgezogen. Er habe zusammen mit der Familie entschieden, in Paderborn wohnen bleiben zu wollen.