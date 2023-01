Woolworth zieht in Paderborn bei s.Oliver ein

Die Mitarbeiter der Galeria Kaufhof in Paderborn kommen nicht zur Ruhe. Die aktuellen Berichte über eine mögliche Schließung haben zwar derzeit keine Auswirkungen auf den Betrieb. Aber alle fragen sich: Wie geht es weiter? Derweil wird spekuliert, wer hier nachfolgen könnte. Immer wieder fällt der Name „Woolworth“.

Aus der s.Oliver-Filiale in der Westernstraße in Paderborn wird Woolworth. Die Neueröffnung ist für März geplant.

Doch der Warenhaus-Filialist winkt ab: Man sei bereits versorgt! Nach langer Suche habe man endlich in Paderborn geeignete Räume in bester Lage gefunden, heißt es am Montag (23. Januar) auf Anfrage. Im März ist die Neueröffnung im ehemaligen s.Oliver geplant.