Work-Life-Balance spielt eine immer größere Rolle bei Jugendlichen im Kreis Paderborn

„Work-Life-Balance und der Sinn der Arbeit sind aktuell ein Thema“, sagt Heinz Thiele, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Paderborn. Der demografische und strukturelle Wandel beeinflusse den Ausbildungsmarkt, deshalb müssten alle Akteure flexibel und kreativ sein.

Aber besonders Betriebe seien gefordert vorausschauend zu planen. Immer mehr Mitarbeitende würden sich zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle in den Betrieben wünschen.

Insgesamt sei der Kreis Paderborn mit über 900 Ausbildungsbetrieben sehr gut aufgestellt, so Michael Lutter, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe.

Auch Jürgen Behlke, Geschäftsführer und Leiter der Zweigstelle Paderborn und Höxter der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, sagt: „Wir beobachten trotz der momentanen Krisensituation einen stabilen, teilweise verbesserten Ausbildungsmarkt.“ Im Kreis Paderborn könne man einen Zuwachs in den Ausbildungszahlen von acht Prozent verzeichnen. Allerdings leide das Handwerk auch hier vor Ort unter einem massiven Nachwuchs- und Fachkräftemangel, so Michael Lutter. Und das sei erst die Aufwärmphase, so Heinz Thiele.

Jürgen Behlke sorgt sich um die Berufsgruppe Verkehr und Transport: „Wenn wir den ÖPNV fördern wollen, brauchen wir auch Fahrer.“ Diese fehlen momentan aber überall. Im Kreis Paderborn gab es einen Rückgang in dieser Berufsgruppe von knapp 24 Prozent. Jürgen Behlke freut sich jedoch über den Zuwachs in den IT-Berufen von über 40 Prozent.

Eines der Hauptprobleme auf dem Ausbildungsmarkt besteht darin, dass viele junge Menschen ihre Ausbildung abbrechen oder gar nicht erst antreten, so Michael Lutter. Im vergangenen Jahr gingen den Unternehmen über 100 Auszubildende zum zweiten Lehrjahr verloren. „Wir brauchen die Mithilfe der Betriebe“, lautet die Schlussfolgerung von Michael Lutter.

Zudem appelliert er auch an die Jugendlichen und ihre Eltern. Immer noch würden sich viele Jugendliche für ein Studium entscheiden, besonders aber deshalb, weil ihre Eltern einen großen Wert darauf legen. „Das Land braucht auch Akademiker, aber viele junge Leute wären mit ihren Fähigkeiten in Betrieben besser aufgehoben“, ist Michael Lutter überzeugt. Jürgen Behlke stimmt zu: „Es muss fair beraten werden.“ Das bedeute in manchen Fällen auch, gegen die Vorstellungen der Eltern entscheiden.

Die Agentur für Arbeit Paderborn weist darauf hin, dass neue Ausbildungsverträge noch bis zum Jahreswechsel eingetragen werden können. Jugendliche, die noch eine Ausbildungsstelle suchen, können unter Tel. (08 00) 4 55 55 00 einen Beratungstermin vereinbaren.