Zahl der Arbeitslosen im Kreis Paderborn sinkt weiter

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in der Region sehr hoch. 3638 offene Stellen gibt es hier im Bestand zu vermelden, allein in diesem Monat sind 566 hinzugekommen. „Der Arbeitsmarkt im Kreis Paderborn entwickelt sich saisontypisch und zeigt sich generell widerstandsfähig“, fasst Heinz Thiele, Leiter der Paderborner Agentur für Arbeit, angesichts der aktuellen Zahlen zusammen. „Die Corona-Pandemie und ihre Folgen scheinen nicht mehr maßgeblich die Entwicklungen am Arbeitsmarkt im Kreis Paderborn zu bestimmen. In welche Richtung sich die Zahl der Arbeitslosen und das Stellenangebot angesichts des Weltgeschehens in der Zukunft weiter entwickeln werden, lässt sich jedoch schwer vorhersagen. Die Deckung des Fachkräftebedarfs zeigt sich aber als immer größere Herausforderung“, sagt Heinz Thiele.

Dass die Corona-Pandemie immer weniger Einfluss auf den Arbeitsmarkt hat, zeigen auch die aktuellen Kurzarbeitszahlen. So wurden im Mai von Unternehmen aus dem Kreis Paderborn lediglich 21 Anzeigen über Kurzarbeit eingereicht. In diesen Anzeigen sind 322 Personen als potenziell von Kurzarbeit betroffene Beschäftige benannt. Im Vormonat waren es noch 40 Anzeigen und 475 Personen.