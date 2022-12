Zahlen für Paderborns Genderhaushalt liegen vor

Wer sich in der Stadtbibliothek ein Buch oder einen Film ausleiht, ist in sieben von zehn Fällen eine Frau. Männer machen einen Anteil von 25 Prozent aus, Diverse von fünf Prozent. Dies ergab eine Auswertung für den künftigen „gendergerechten Haushalt“.

Wie berichtet, hatten CDU und Grüne die Verwaltung, und hier speziell die Gleichstellungsstelle, im April 2021 damit beauftragt, die Nutzer der Stadtbibliothek, der Kulturwerkstatt, der VHS und der städtisch organisierten Veranstaltungen zu zählen und nach Geschlechtern aufzuschlüsseln.

Die Zahlen sollen zeigen, ob es deutliche Ungleichgewichte gibt und Frauen möglicherweise von der Stadt weniger Aufträge und weniger Geld erhalten. Der Bereich Kultur soll den Auftakt für einen „genderfairen Haushalt“ bilden, in dem sich mit der Zeit alle Abteilungen widerspiegeln sollen.

Mehrarbeit für die Verwaltung

Für die Verwaltung bedeutete die Erhebung der Daten eine erhebliche Mehrarbeit. Nun liegen Zahlen vor. Bei der Stadtbibliothek kam außerdem heraus, dass die 5400 Besucher der Veranstaltungen zu fast 60 Prozent Frauen sind. Folgt aus diesen Zahlen jetzt etwas? Sollten die Verantwortlichen der Stadtbibliothek mehr Medien anschaffen, die Männer interessieren könnten, etwa über Fußball, Geschichte, Extremsport, Campen, Grillen, Modellbau, Whiskey und Heimwerken? Und müssten sich solche Themen dann auch in den Veranstaltungen stärker wiederfinden?

Stadtbibliothek: Zahlen sind altbekannt

Die Leiterin der Stadtbibliothek, Katrin Stroth, hielte das nicht für sinnvoll. „Das wissen wir schon seit einer Ewigkeit“, kommentiert sie den aus ihrer Sicht nicht vorhandenen Neuigkeitswert der ermittelten Zahlen und erklärt das Übergewicht der Frauen so: „Sie haben tendenziell mehr Zeit, um in die Bibliothek zu gehen und für die ganze Familie Medien auszuleihen.“ Wer mehr Männer in die Stadtbibliothek locken wolle, müsse deren Arbeitszeiten ändern. Davon abgesehen gebe es, anders als früher, zum Beispiel keine klassischen Männerzeitschriften mehr. „Heute lesen auch Frauen den Kicker“, weiß Stroth.

Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis weist die Kulturwerkstatt auf, die seit Frühjahr im Ausweichquartier am Heinz-Nixdorf-Ring untergebracht ist. Im Untersuchungszeitraum 5. bis 19. November ergab die Auswertung der 1895 Besucher 48 Prozent weibliche, 51,5 Prozent männliche und 0,5 Prozent diverse Gäste. Was den Gruppenbetrieb angeht, dominieren Frauen in den Bereichen Tanz und Kunst, Männer dagegen auf den Feldern Musik und Gesellschaft.

MEHR ZUM THEMA Kulturveranstaltungen in Paderborn werden nach männlichen, weiblichen und diversen Besuchern aufgeschlüsselt Jetzt wird das Geschlecht gezählt

Die unterschiedlichen Prioritäten spiegeln sich in den Museen und Galerien wider. Hier bilden Frauen mit 55,3 Prozent die Mehrheit (Männer: 44,7 Prozent), was den Besuch sowohl von Ausstellungen als auch von besonderen, beispielsweise pädagogischen Angeboten angeht. Was die vergebenen Aufträge betrifft, entfallen auf Männer mit 66,1 Prozent erheblich mehr als auf Frauen (33,9 Prozent).

Geschlecht teilweise nicht ermittelt

Das Personal in den Museen und Galerien hat nicht erhoben, wer unter den Besuchern möglicherweise divers ist. Paderborns Gleichstellungsbeautragte Dagmar Drüke hatte bereits vor Monaten bei der Diskussion über die Art der Ermittlung der Daten darauf hingewiesen, dass man die Menschen nicht einfach mit der Frage nach dem Geschlecht überfallen könne und man sich auf das „Aussehen“ verlassen müsse.

Auch das Kulturamt verzichtete bei Veranstaltungen wie der „Pader-Kultour“, der Kleinkunstmesse „Performance“, der „Pader-Nacht“ und bei den Konzerten und Akrobatikshows auf dem Platz der Kleinen Künste darauf, diverse Personen zu identifizieren. Die Erhebung wäre extrem aufwändig und die Steuerungsmöglichkeit minimal, erläutert das Kulturamt.

Die von diesem Amt organisierten kulturellen Veranstaltungen, wie die Konzerte in der Paderhalle, sprechen offenbar vor allem Frauen an. Deren Anteil beträgt 67 Prozent. Was die verpflichteten Künstlerinnen und Künstler angeht, dominieren aber eindeutig die Männer – im Bereich Kleinkunst mit 74,5 Prozent, in der U-Musik mit 87 und in der Bildenden Kunst mit 83,7 Prozent. Auf dem Feld Tanz, Literatur und Theater liegen die Frauen knapp vorn (53,6 Prozent). Der stellvertretende Leiter des Kulturamtes, Jürgen Meier, fasst die Ergebnisse so zusammen: „Männer produzieren viel Kultur, und hauptsächlich Frauen sind die Konsumenten.“

Dass Männer für ihre Auftritte manchmal mehr Geld bekämen als Frauen, hänge mit ihrem Namen und ihren Gagenforderungen zusammen. Ansonsten bezahle das Kulturamt Frauen und Männer natürlich gleich, so Meier.

VHS Domäne der Frauen

Die Volkshochschule ist eindeutig eine Domäne der Frauen. Die Auswertung von 4912 Teilnehmern an Weiterbildungsveranstaltungen ergab einen Anteil von 71,4 Prozent. Auch die freiberuflichen Lehrkräfte sind zu fast 70 Prozent weiblich. Angaben zu diversen Teilnehmern oder Kursleitern gibt es nicht. „Viele Männer nutzen eher Angebote auf Youtube, wenn sie etwas lernen wollen“, nennt die stellvertretende VHS-Leiterin Claudia Bürger einen Grund für den vergleichsweise geringen Anteil des starken Geschlechts an den Kursen. Männer schätzten die zeitliche Unabhängigkeit, dass VHS-Kurse etwas kosten, sei nicht entscheidend für die Abstinenz.

Hinzu komme, dass Frauen in der Regel wissbegieriger seien, was sich in der starken Beteiligung widerspiegele. Jetzt mehr Themen ins VHS-Programm aufzunehmen, die Männer eventuell interessieren, davon hält Bürger nichts: „Kurse müssen nicht zwingend zielgruppenspezifisch, sondern sollten offen sein.“

Nicht ganz so deutlich fallen die Unterschiede in der Musikschule aus. Schülerinnen machen 58 Prozent aus, Schüler 42 Prozent. Und bei den 16 Honorarkräften sind elf weiblichen und fünf männlichen Geschlechts.

Was die Politik jetzt aus den Zahlen macht, wird sich möglicherweise am morgigen Donnerstag zeigen. Dann steht das Thema auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses.