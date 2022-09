Zebrastreifen sollen in Paderborn Bettelampeln ablösen

Bislang hat das Integrierte Mobilitätskonzept (IMOK) in Paderborn von der Öffentlichkeit mehr Kritik als Lob erhalten. Vor allem die Interessengemeinschaft Innenstadt hatte unlängst noch einmal einige Punkte aufgegriffen und betont, dass die Erreichbarkeit der Innenstadt sowie bezahlbare Parkplätze für den Einzelhandel überlebenswichtig seien.

Ampelborn: Stadt will mit dem IMOK auch das negative Image aufpolieren

Die Stadt Paderborn will überprüfen, wo Fußgängerampeln abgebaut und Zebrastreifen auf die Straße gemalt werden können.

Umso bedeutsamer ist es für die Verwaltung, aufzuklären und den Imagewechsel hinzubekommen. Am Freitag fand ein weiteres Forum zur Zukunft der Mobilität in Paderborn mit Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Dabei betonte die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke und legte die Richtschnur fest: „Das IMOK ist der strategische Überbau für alle Maßnahmen, die in der Stadt politisch beschlossen werden. Egal, ob es um den ÖPNV und dessen Finanzierung, oder um den Ausbau der Benhauser Straße geht. Daher muss das IMOK auf Paderborn passen.“