Zehn Jahre Haft: Kellner trieb Rentner in Selbstmord

Talip T. ist vieles: Kellner, Psychotiker, ein von Habgier getriebener Mensch, der gezielt und rücksichtslos eine perfide Masche durchgezogen hat, wenn auch erfolglos: Zwei Männer in den Selbstmord zu treiben, um sich ihre Habe unter den Nagel zu reißen. So sieht es das Paderborner Schwurgericht, das den 44-Jährigen am Mittwoch zu zehn Jahren Haft verurteilt hat.

Wie berichtet war T. angeklagt, einen 78 Jahre alten Schweizer und einen 69-jährigen ehemaligen Pfarrer aus Iserlohn so lange drangsaliert zu haben, bis beide sich umbringen wollten. Den Schweizer hatte T. nach Erkenntnissen des Gerichts bereits seit Jahren finanziell ausgeplündert, der Pfarrer sollte ein Testament zu seinen Gunsten schreiben. Beide Männer überlebten im Februar und März die Suizidversuche – einer in Espelkamp, einer in Delbrück-Anreppen. T. wurde ein paar Tage nach der zweiten Tat geschnappt und kam in die Psychiatrie.