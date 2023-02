Zehn Jahre Paderborner Frühstücksplausch

Vor zehn Jahren hat Gabi Ruf den „Paderborner Frühstücksplausch“, ein monatliches Frühstücksangebot im Café Ostermann für in Therapie befindliche Brustkrebspatientinnen, ins Leben gerufen. Zur Feier des Jubiläums überreichte Cordula Reuter im Namen des Stiftungsvorstands einen Blumenstrauß an die Projektleiterin und schenkte allen anwesenden Frauen ihr Buch „Die Antwort gibst du“.

Mit Hilfe der Cordula-Reuter-Stiftung setzte sie die Idee von einem Treffen, das dem gegenseitigen Austausch und der Information dienen sollte, konkret um. Dabei war von Beginn an ein wichtiger Aspekt, dass dieses Frühstück im öffentlichen Raum und nicht abgeschottet vom normalen Leben, stattfinden sollte.

Dieser Plan fand großen Anklang bei Cordula Reuter, Vorsitzende und ehrenamtliche Geschäftsführerin der gleichnamigen Stiftung für an Krebs erkrankte Frauen. Sie sagte Anfang des Jahres 2013 spontan zu, die Kosten für das Frühstück durch die Stiftung zu finanzieren, sodass lediglich die Getränke selber gezahlt werden mussten.

„Mir gefiel die offene und kompetente Art und Weise, mit der Frau Ruf sich dem Thema der Brustkrebserkrankung und insbesondere des damit verbundenen therapeutischen Weges annahm. Wir alle sind keine onkologisch ausgebildeten Fachkräfte. Das Wissen und die Empathie jedoch, die aus der eigenen Erfahrung rühren, kann wiederum keine noch so versierte medizinische Fachkraft weitergeben. Aus diesem Grund ist die Möglichkeit des gegenseitigen Austauschs ein unverzichtbarer Baustein auf dem Weg zur Genesung und eine wichtige Ergänzung zur schulmedizinischen Behandlung und Therapie“, so Cordula Reuter.

„Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie oft mir gerade in der ersten Zeit nach der Diagnose ein Stein vom Herzen plumpste, wenn körperliche Symptome, die mich ängstigten, mir von anderen Patientinnen als völlig normal beschrieben, da sie diese schon kannten und einordnen konnten“, erinnert sich die Stiftungsgründerin.

Cordula Reuter fördert mit ihrer Stiftungsarbeit Projekte und Initiativen, die der Gesundung und Gesunderhaltung an Krebs erkrankter Frauen und deren Kinder dienen: „Der Frühstücksplausch von Gabi Ruf passt damit genau zu unserer Stiftungsphilosophie sowie auch die Spaziergänge im Heilwald Bad Lippspringe unter Leitung von Elke Kroker oder das sich aktuell in Planung befindliche Projekt Gesundes Kochen in der Therapie“. Aber auch überregional ist die Stiftung tätig und unterstützt in Deutschland Einrichtungen, die mit an Krebs erkrankten Müttern und deren Kindern arbeiten.

Zur Feier des zehnjährigen Bestehens überreichte Cordula Reuter im Namen des Stiftungsvorstands einen Blumenstrauß an die Projektleiterin Gabi Ruf und schenkte allen anwesenden Frauen ihr Buch „Die Antwort gibst du", in welchem sie die ersten sieben Jahre nach ihrer eigenen Diagnose aufgearbeitet hat und letztlich dazu auffordert, an der eigenen Gesundung aktiv mitzuarbeiten.

Für diesen aktiven Umgang stehen Gabi Ruf und Cordula Reuter gemeinsam als Beispiel und sind somit zu Hoffnungsträgerinnen geworden für viele Frauen, die den schweren Weg einer Krebserkrankung aktuell durchleben müssen oder in Zukunft zu bewältigen haben werden.