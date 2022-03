Zehn Prozent der Einnahmen gespendet

Die beiden Geschäftsführer des Edeka-Marktes Windmann in Elsen, Karl-Josef und Daniel Windmann, haben am Freitag einen Scheck über 7000 Euro an Bürgermeister Michael Dreier übergeben. Der Spendenbetrag entspricht zehn Prozent der Gesamteinnahmen vom vergangenen Dienstag.

Dreier bedankte sich nicht nur im Namen der Stadt Paderborn, sondern drückte auch stellvertretend für Bürgermeister Wojciech Bakun aus der polnischen Stadt Przemysl seinen „Dank aus tiefstem Herzen“ aus. Dort treffen die mit Hilfe von Spenden gekauften und dringend benötigten Hilfsgüter in Form von Nahrungs- und Hygienemitteln für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Zivilisten mit Sattelschleppern ein, ehe sie über die Grenze in die Krisenregionen gebracht werden. Ein Gesamtbetrag von insgesamt 476.000 Euro ist laut Dreier bereits auf den beiden für die Soforthilfe in der Ukraine eingerichteten Spendenkonten der Stadt eingegangen.

Hoffnung auf Nachahmer

Als er den Scheck der Familie Windmann entgegennahm, sprach der Bürgermeister von „einer ungemein hohen Hilfe“, die durch Spenden wie die des Marktes für die zivilen Opfer in den Krisengebieten ermöglicht werde. Er dankte auch dem Paderborner Künstler Burkhard Lohren, der das Spendenprojekt des Supermarktes aus Elsen begleitet hatte. Die Hilfsprojekte seien „Beispiele, die die besondere Situation in Europa zum Ausdruck bringen“. Sie könnten die Not wenigstens etwas lindern.

Daniel Windmann hofft, dass seine Spendenaktion Nachahmer findet. Was den Alltagsbetrieb in seinem Supermarkt angeht, wird die Corona-Pandemie auch nach den von der Politik angekündigten Lockerungen weiter eine Herausforderung darstellen. Er gehe „davon aus, dass viele Leute die Masken weiter aufgesetzt lassen werden, da es einfach sicherer wäre“, sagte er. Und Karl-Josef Windmann fügte hinzu: „Man hat sich auch einfach daran gewöhnt, und so sehr stört es im Innenraum ja auch nicht, die Maske aufzuhaben.“ Falle die Maskenpflicht weg, könnten weder Kunden noch Mitarbeiter gezwungen werden, Maske zu tragen.