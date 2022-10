Zehn Taschendiebstähle an zwei Tagen im Kreis Paderborn

Taschendiebe haben am vergangenen Freitag und Samstag im Kreis Paderborn sieben Frauen und drei Männer bestohlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In fünf Fällen handelte es sich bei den Opfern um Seniorinnen (70 bis 87 Jahre alt).

Die Tatorte waren meistens Discounter und lagen in Paderborn (8) sowie je einmal in Delbrück und Salzkotten. Die Polizei beschreibt die Diebstähle näher: Am Freitagvormittag kaufte eine Frau (35) im Delbrücker Netto-Markt ein. Als sie kurz von ihrer kleinen Tochter abgelenkt war, griff ein Dieb unbemerkt zu und entwendete die am Einkaufswagen hängende Handtasche. Im Lidl in Paderborn-Elsen wurde einer 82-Jährigen am Nachmittag das Portmonee aus der Handtasche gestohlen, die sie in ihrem Rollator-Korb deponiert hatte.

In der Nacht zu Samstag wurden drei Männer (18/21/33) zwischen 1.30 und 4.30 Uhr in der Paderborner Innenstadt bestohlen. Sie waren jeweils allein und wurden von ihnen unbekannten Männern angesprochen. Anschließend fehlten zwei Opfern die Geldbörsen und einem Opfer das Handy.

Um 9 Uhr am Samstag kaufte eine 87-jährige Frau im Aldi Salzkotten ein. Aus einer Innentasche ihrer Einkaufstasche wurden ihr unbemerkt EC-Karte, Ausweis und andere persönliche Dokumente gestohlen. Im Rewe-Markt in Schloß Neuhaus wurde einer 70-Jährigen im Verlauf des Vormittags das Portmonee geklaut. Wenig später fehlten zwei weiteren Frauen (83/87) nach ihren Einkäufen in den Aldi-Filialen Sande und der Paderborn Stadtheide die Portmonees, die in Handtaschen aufbewahrt waren. Ein Opfer berichtete von zwei fremden Frauen, die sie abgelenkt hätten. Kurz nach Mittag wurde einer Flohmarkt-Besucherin (31) am Merschweg das Handy aus der Handtasche gestohlen.

Taschendieben: Infos und Tipps der Polizei

„Taschendiebe sind Trickdiebe“, stellt die Polizei fest: Wie hier mehrfach beschrieben, gehen die Täter oft arbeitsteilig in Teams vor. Sie nutzen Ablenkungsmanöver, bei dem beispielsweise ein Täter das Opfer anspricht, nach der Uhrzeit, dem Weg oder Ähnlichem fragt oder scheinbar unabsichtlich anrempelt. Ein Mittäter stiehlt unbemerkt die Geldbörse oder das Handy aus den Taschen der Opfer und verschwindet unauffällig.

Auch Kunden, die in Geschäften arglos Waren betrachten oder Kleidung anprobieren, sind beliebte Opfer von Taschendieben. Die Täter beobachten im Vorfeld, wie und wo das Opfer Portmonee oder Mobiltelefon einsteckt. „Jeder kann also Opfer werden!“, so die Polizei. Arglosigkeit sowie offen getragene Wertgegenstände und Taschen erleichtern den Dieben die Tatausführung. Nicht jedes Opfer kann sich später an eine Situation erinnern, in der die Täter zugeschlagen haben. „Deswegen: Augen auf und Taschen zu!“

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Taschendieben hat die Paderborner Polizei auf ihren Internetseiten eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.