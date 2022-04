Die Ampel war laut Polizei zur Unfallzeit aufgrund eines technischen Defekts ausgeschaltet, daher galt die Vorfahrtsregelung entsprechend der dortigen Beschilderung.

Den weiteren Angaben zufolge wollte der Fahrer eines silbernen Chevrolet von der Kreisstraße aus Dahl kommend die Kreuzung an der B64 in Richtung Neuenbeken überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Ford Tourneo, der die B64 von Bad Driburg kommend in Richtung Paderborn befuhr. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Ford stieß zudem mit einem weißen Toyota Corolla zusammen, der aus Richtung Neuenbeken kommend verkehrsbedingt an der B64-Kreuzung wartete.

Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und abgeschleppt.

In dem silbernen Chevrolet befanden sich laut Polizei zwei Personen, in dem Ford Tourneo drei Erwachsene und ein Säugling und in dem weißen Toyota vier Personen. "Glücklicherweise wurden keine Personen eingeklemmt", so Brandoberinspektor Marian Leitlof von der Feuerwehr Paderborn .Alle zehn Insassen zogen sich Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert.

Die B64 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für etwa zwei Stunden gesperrt .

Vor Ort waren bis zu 65 Einsatzkräfte der Paderborner Feuerwachen Nord und Süd, des Löschzuges Benhausen sowie der lokalen Rettungsdienste. Außerdem wurde aufgrund der Anzahl an Verletzten der der Rettungshubschrauber Christoph 13 aus Bielefeld angefordert. Neun Rettungs- und Krankentransportwagen und drei Notarzteinsatzfahrzeuge waren insgesamt im Einsatz.