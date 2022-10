Zeit der Gehölzpflege beginnt auch im Kreis Paderborn

Ohne regelmäßige Kontrolle können Baume, Äste und Sträucher am Straßenrand zur Gefahrenquelle für den Straßenverkehr werden. Daher sind von jetzt an und noch bis Ende Februar wieder Straßenmeistereien, Baumkontrolleure, Baumpfleger und Privatleute im Einsatz, um das sogenannte Straßenbegleitgrün fachgerecht zu pflegen. Darauf weist der Landesbetrieb Straßenbau NRW hin.

Dabei müsse jeder, der Baum oder Strauch an den Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen besitze, der Verkehrssicherungspflicht nachkommen, heißt es. Vor allem die Schäden aus den besonders trockenen Sommern der vergangenen Jahre mit massivem Borkenkäferbefall sorgten für zahlreiche kranke Bestände mit wenig Standfestigkeit.

„Kranke oder geschwächte Bäume, gerade nach den trockenen Sommerjahren mit sehr wenig Regen. haben häufig keine ausreichende Standfestigkeit, um den nahenden Herbst- und Winterstürmen zu trotzen“, erklärt Jörg Güthoff, Baumkontrolleur der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift.

Die Bäume werden zur Gefahr für Auto- oder Radfahrer und Fußgänger. Auch die freie Sicht in Kurven und entlang der Strecke muss gewährleistet sein. Bei den eigenen Grünflächen setzt der Landesbetrieb auf die einschlägigen Vorschriften zu natur- und artenschutzrechtlichen Belange gemäß dem Landesnaturschutzgesetz NRW und dem Bundesnaturschutzgesetz. „Wir kontrollieren die Strecken und schauen uns auch die Straßenbäume an“, sagt Güthoff. Danach werden die Maßnahmen geplant und vorab an die zuständigen unteren Naturschutzbehörden der jeweiligen Kreise und kreisfreien Städte gemeldet.

Einfach haben es den weiteren Angaben zufolge private Baum- und Waldbesitzer, deren Grundstücke an Bundes- und Landesstraßen angrenzen, nicht. Schließlich liegt die Verkehrssicherungspflicht für Bäume beim jeweiligen Eigentümer. Und dieser hat entsprechend dafür zu sorgen, dass von seinen Bäumen und Gehölzen keine Gefahr ausgeht. „Die Pflege der Gehölze an unseren Straßen ist kompliziert“, sagt Güthoff und fügt hinzu: „Oft geht das nur mit aufwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen, wie umfängliche Beschilderung, Ampeleinsatz oder sogar bis zur Straßensperrung.“ Gearbeitet würde außerdem vielfach in Steillagen, die nur unter höchstem Sicherheitsstandard und mit kostenintensiven Maschinen ausgeführt werden könnten.

Aus diesen Gründen rät der erfahrene Baumkontrolleur den Grundstückseigentümern, deren Bäume an öffentlichen Straßen stehen, diese besonders aufmerksam zu kontrollieren und gegebenenfalls fachmännisch überprüfen zu lassen. Bei Auffälligkeiten seien entsprechende Maßnahmen zu ergreifen: „Oft reicht ein fachgerechter Pflegeschnitt, um die Gehölze und Bäume verkehrssicher zu erhalten. Notfalls müssten die Bäume entfernt werden, um Schadensfälle zu vermeiden.“