Zeugen verhindern Automatensprengung in Büren-Steinhausen

Büren

Mehrere Zeugen haben am frühen Sonntagmorgen offenbar eine Geldautomatensprengung in Büren-Steinhausen verhindert. Das berichtet die Polizei. Die Passanten beobachteten zwei Verdächtige an einer Volksbank-Filiale. Die Männer ergriffen sofort die Flucht und konnten mit ihrem Auto in Richtung A44 unerkannt entkommen. Zu einer Explosion kam es nicht. Die Polizei ermittelt.