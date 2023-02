Zigarettenautomat in Paderborn gesprengt: Schaufensterscheibe auch beschädigt

Ein Zigarettenautomat ist am Sonntag (26. Februar) an der Arndtstraße in Paderborn gesprengt worden. Auch eine Schaufensterscheibe und ein Bildschirm wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf rund 20.000 Euro und sucht nun Zeugen.

Ein Anwohner der Arndtstraße wurde gegen 1.42 Uhr durch einen lauten Knall geweckt, wie die Polizei berichtet. Er habe dann aus dem Fenster mehrere Jugendliche gesehen, die vom dortigen Kara-Markt wegliefen.

Vor Ort stellten Polizisten fest, dass die unbekannten Täter versuchten hatten, den Zigarettenautomaten neben dem Lebensmittelgeschäft mit einem Sprengkörper aufzusprengen – „eventuell einem ‚Polenböller‘“, so die Polizei weiter. So werden umgangssprachlich Feuerwerkskörper genannt, die eine hohe Explosionswirkung haben und in Deutschland illegal sind. Sie werden oft in Polen oder Tschechien gekauft.

Täter ohne Beute

Der Zigarettenautomat wurde durch die Explosion an der Metallfront stark beschädigt. Jedoch reichte das entstandene Loch laut Polizei nicht aus, um Zigaretten oder Bargeld aus dem Automaten zu entwenden.

Durch die Druckwelle der Explosion wurde die Schaufensterscheibe des Kara-Marktes auf einer Länge von vier Metern und ein Bildschirm der angrenzenden Apotheke beschädigt. Der Zigarettenautomat dürfte total beschädigt worden sein. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei derzeit auf rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, „die im Bereich der Arndtstraße und Umgebung verdächtige Personen gesehen haben oder Angaben zu Besitzern von Polenböllern/Bombenbastlern machen können“, sich unter der Telefonnummer 05251/3060 zu melden.