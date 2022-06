Zimmerbrand in Paderborn: Bewohner bringen sich in Sicherheit 

Paderborn-Elsen

Ein Feuer ist in einem Zimmer eines Mehrfamilienhauses in Elsen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ausgebrochen. Insgesamt 30 Einsatzkräfte der Paderborner Feuerwehr und des freiwilligen Löschzugs Elsen waren am Mittelweg vor Ort. Verletzt wurde niemand.