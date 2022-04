Zimmerbrand in Paderborn: Wohnung unbewohnbar

Einsatz der Feuerwehr an der Stephanusstraße

Paderborn

Die Paderborner Feuerwehr ist am Donnerstagvormittag an der Stephanusstraße im Einsatz gewesen. Dort war es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Zimmerbrand gekommen. 34 Einsatzkräfte waren insgesamt vor Ort.

