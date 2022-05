Zimmermeier bleibt Vorsitzender des Kreismusikerbundes Paderborn

Die Corona-Pandemie hat auch den Musikvereinen im Kreis Paderborn arg zugesetzt. Fehlende Auftritte und mangelhafte Gelegenheiten zum Proben wurden begleitet von der Ungewissheit, wie es zukünftig weitergehen wird. Inzwischen macht sich in den Vereinen wieder eine gewisse Zuversicht breit.

Die Schützenfestsaison ist gestartet und Probenabende finden wieder statt.

Bei der jetzigen Mitgliederversammlung des Kreismusikerbundes kam auch noch jede Menge an moralischer Unterstützung hinzu. Sowohl Landrat Christoph Rüther, selbst begeisterter Musiker, Paderborns stellv. Bürgermeisterin Sabine Kramm wie auch der Geschäftsführer des Landesverbandes, Bernd Nawrat, sprachen in ihren Grußworten von einem hohen Stellenwert, den musiktreibende Vereine in der Kultur und Gesellschaft haben. Nawrat erinnerte zudem daran, dass der Landesverband mit vielen Gegenmaßnahmen, wie etwa mit digitalen Lehrgängen und Seminaren sowie verstärkter Kommunikation mit den Vereinen, den massiven Auswirkungen der Corona Pandemie entgegengetreten sei.

Klar, dass bei den wenigen Veranstaltungen auch die Jahresberichte der einzelnen Lehrwarte aus den Bereichen Blasmusik und Spielleute übersichtlich waren. Da auch der scheidende Kreisrechner Friedhelm Ikemeyer mit soliden Zahlen aufwarten konnte, war der erste Teil der Tagesordnung recht zügig abgehandelt.

Dieses setzte sich auch bei den anstehenden Vorstandswahlen fort. Als erstes wurde Uwe Zimmermeier als Vorsitzender wiedergewählt. Zu Veränderungen in der Vorstandsriege kam es bei der Besetzung der Position des Kreisrechners und des stellvertretenden Kreisdirigenten. Während das Amt des Kreisrechners unbesetzt blieb, wurde Hendrik Lappe als Nachfolger von Andreas Schulte zum neuen stellv. Kreisdirigenten in den Vorstand gewählt. Als Beisitzer ist zudem Christian Wieneke neu dabei.

Der bisherige und neue Vorsitzende konnte gleich mit zwei erfreulichen Neuigkeiten bei den Mitgliedern aufwarten. So begrüßte Zimmermeier den Musikzug der Heide–Kompanie Paderborn als neues Mitglied im Kreismusikerbund. Zudem teilte der Vorsitzende mit, dass in Kürze vom Kreismusikerbund ein Marimbaphon und eine Kesselpauke angeschafft wird. Diese Instrumente können von den Mitgliedsvereinen für Proben und Konzerte ausgeliehen werden.

Mitgliederversammlung Kreismusikerbund Paderborn: Ehrungen: vl. Ralf Deppe (CISM Verdienstmedaille) Uwe Zimmermeier und Friedhelm Ikemeyer (beide Landesehrenmedaille) Foto: Hans Büttner

Gekennzeichnet war die Mitgliederversammlung im Elsener Bürgerhaus aber auch von hohen Auszeichnungen für Musiker, die sich zahlreiche Verdienste erworben haben.

So erhielt der ausgeschiedene Kreisrechner Friedhelm Ikemeyer für sein langjähriges Engagement im Kreismusikerbund die Landesehrenmedaille NRW überreicht.

Für 20 Jahre im Dienste des Kreismusikerbundes

Paderborn wurde auch der Vorsitzende Uwe Zimmermeier mit der Landesehrenmedaille ausgezeichnet. Neben seiner Tätigkeit als aktiver Musiker im Spielmannszug Benteler und im Musikverein Verne, bekleidete Zimmermeier die Vorstandsämter des stellv. Kreisfachleiters, des stellv. Vorsitzenden und aktuell das Amt des 1. Vorsitzenden.

Mit der internationalen Verdienstmedaille des CISM (Confédération Internationale des Sociétés Musicales) wurde Ralf Deppe ausgezeichnet. Deppe startete 1998 seine Vorstandsarbeit als Jugendvertreter im Kreisvorstand. Nach 15 Jahren als Kreisfachleiter ist er aktuell als Medienbeauftragter aktiv.