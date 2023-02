Zivilbeschäftigte in Sennelager fordern mehr Geld

Etwa 100 Beschäftigte der britischen Streitkräfte in Sennelager sind am Donnerstag vor der dem Haupteingang der Normandy Barracks in einen einstündigen Warnstreik gegangen. Seit Dezember laufen die Tarifverhandlungen – doch bislang ohne das gewünschte Ergebnis, teilte Verdi-Gewerkschaftssekretär Jan-Philipp Mehrhoff auf Anfrage mit. Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne um 9,5 Prozent.

Mit der so genannten aktiven Mittagspause wollten Zivilbeschäftigte, die in den britischen Kasernen arbeiten, ihrer Forderung auf eine bessere Bezahlung Nachdruck verleihen. Sie sind in Sennelager im Wachdienst tätig, arbeiten bei der Range Control, erfüllen ihren Job bei der Feuerwehr oder in Werkstätten der britischen Streitkräfte oder erledigen Verwaltungstätigkeiten.

Rund 600 Männer und Frauen arbeiten derzeit bei den Briten. Viele von ihnen erhalten nach Auskunft von Verdi nicht viel mehr als den gesetzlichen Mindestlohn. Die Beschäftigten fordern ein Gehaltsplus von 9,5 Prozent und eine Erhöhung der Ausbildungsentgelte um 150 Euro mit 12 Monaten Laufzeit.